В США розробили окуляри, які блокують зображення у телевізорах і моніторах

Усі екрани телевізорів та моніторів – вмить зникнуть, щойно ви вдягнете спеціальні окуляри, їх розробили у США. Мають спеціальні лінзи що блокують ТВ та комп’ютерне зображення. Такий собі цифровий детокс. Де можна використовувати такі окуляри і чи популярні вони.

На перший погляд, звичайні окуляри мають особливість – спеціальні лінзи, що блокують зображення телевізора та монітора. В них світ навколо стане менш напруженим, адже якщо у вас немає змоги вимкнути всі екрани навколо, можна просто одягти окуляри і відпочити.

Такий цифровий детокс дуже актуальний. Вчені підрахували, що американці проводять понад 10 годин щодня перед екраном. А по телевізору в середньому, кожен глядач за день проглядає майже 5 тис. рекламних оголошень.

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Розробники представили свою ідею на платформі для стартапів Кікстартер і за місяці зібрали понад 140 тис. доларів для реалізації проекту. Гроші надсилали зі Сполучених штатів,Франції, Британії та навіть України. Нині молоді розробники вже виготовили 2,5 тис. диво-окулярів.

Диво-окуляри мають досить стильний дизайн, тому їх можна носити будь-де. Поки винахід не блокує зображення цифрових рекламних щитів та мобільних телефонів, втім розробники працюють над цим.

Над розробкою удосконалених окулярів, винахідники почнуть роботу вже цієї осені.

До слова, у США презентували летючий костюм, надрукований на ЗD-принтері.

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