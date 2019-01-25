В Укртелекомі величезні черги – люди масово відмовляються від дротового зв’язку

Стаціонарні телефони відмирають. За останні 4 роки кількість абонентів зменшилася удвічі.

Раніше, аби стати володарем домашнього телефону, потрібно було записатися в чергу і чекати роками. Тепер дротових апаратів на усю країну лише 5 млн.

Українці масово від них відмовляються на користь мобільних. В Укртелекомі знизують плечима, мовляв, це світова тенденція і змінити це неможливо.

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Однак, дротовий зв’язок повністю не помре. Усі державні структури зобов’язані мати засекречений зв’язок, а він базується на дротових телефонних каналах. До того ж, у разі надзвичайних ситуацій, негод, ураганів дротовий зв’язок надійніший. Під час окупації Криму саме через стаціонарні телефони можна було зв’язатися з військовими частинами.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Києві масово блокують номери телефонів з оголошень на зупинках і стовпах.

Опубліковано Cічень, 25 в 12:17



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