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В Ужгороді відкрили супермаркет без пластику

В супермаркеті взагалі немає поліетиленових пакетів, одноразового посуду і харчової плівки. Упаковка – лише паперова.

Супермаркет не великий, але тут сотні товарів.

На вагу продають фермерські сири, десятки видів спецій, крупи, горіхи й сухофрукти. Солодощі без цукру та молочні органічні продукти з обмінною скляною тарою.

Натуральні побутові засоби для прибирання і гігієни у магазині на розлив. Є бамбукові зубні щітки, ганчірки й мочалки, багаторазові пляшки для води і стаканчики для кави.

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Власники магазину роками сортують сміття і давно відмовилися від пластику.

До слова, учені назвали небезпеку чайних пакетиків.

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