В Ужгороді відкрили супермаркет без пластику
В супермаркеті взагалі немає поліетиленових пакетів, одноразового посуду і харчової плівки. Упаковка – лише паперова.
Супермаркет не великий, але тут сотні товарів.
На вагу продають фермерські сири, десятки видів спецій, крупи, горіхи й сухофрукти. Солодощі без цукру та молочні органічні продукти з обмінною скляною тарою.
Натуральні побутові засоби для прибирання і гігієни у магазині на розлив. Є бамбукові зубні щітки, ганчірки й мочалки, багаторазові пляшки для води і стаканчики для кави.
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Власники магазину роками сортують сміття і давно відмовилися від пластику.
До слова, учені назвали небезпеку чайних пакетиків.
2019-09-27
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