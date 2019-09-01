Вакцинація від кору: чи зможуть нещеплені діти піти до школи та садочків

На Закарпатті від ускладнень кору помер 5-річний хлопчик. Він був невакцинованим через протипоказання. Недугу підхопив від брата, який також не мав щеплення.

Тим часом, з 1 вересня невакцинованих дітей таки допускатимуть до навчання. Попри низький рівень вакцинації, заборонити відвідувати школи чи дитсадки освітяни не можуть. Без необхідних медичних довідок напередодні не приймали лише першачків та нових дітей до дитсадків. Попри це, напередодні 1 вересня в столичних амбулаторіях – черги на вакцинацію.

І якщо більшість батьків перед школою сумлінно привели дітей в поліклініку, деякі у соцмережах здійняли істерію. Мовляв, ніхто не може заборонити їхнім дітям навчатися. Медики застерігають: якщо у класі є хоча б декілька невакцинованих дітлахів, то це загрожує колективному імунітету. Усі щеплення для дітей – безкоштовні.

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Цього року через низький рівень вакцинації українців вже сколихнув спалах кору. З початку року вірус підхопили 57 тис. людей, з них 30 тис. – діти. Від ускладнень померло 18. А з вересня кір знову може атакувати маленьких пацієнтів. Єдиний захист – це щеплення.

Протягом літа в МОЗі наголошували, що навчальний заклад має повне право не допустити в організований колектив дитину, яка не має необхідних щеплень відповідно до національного календаря. Однак і столичний, і обласні департаменти освіти вирішили інакше. Мовляв, не допустити дитину до навчання не можуть. Тож 2 вересня в Києві, Львові, Одесі та Миколаєві до школи підуть усі.

Освітяни наголошують: якщо епідеміологи офіційно визнають, що у містах загрозлива епідситуація, то нещеплених дітей таки навчатимуть дистанційно.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що в Україну в жовтні прибудуть близько 500 тис. доз вакцин проти грипу.

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