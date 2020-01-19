Вчили бути скромними і не поступатись чоловікам: історія жіночої гімназії у Києві

Сьогодні минає 160 років відтоді, як у Києві заснували першу жіночу гімназію. Фундуклеївська гімназія – була перша й в усій імперії.

Тут перетворювали дівчат на справжніх леді. І що цікаво – навчання було доступним для всіх. Навіть для дівчат із нижчих верств населення.

Із приходом радянської влади – гімназію закрили. Але традиції давніх жіночих шкіл бережуть і досі. Нині роздільне навчання дівчат та хлопців практикують не лише за кордоном, а й у деяких українських школах. Як і в часи гімназисток, у кожної учениці – охайно зачесане волосся й однакова форма.

Більше у сюжеті Христини Величанської на YouTube Фактів ICTV.

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