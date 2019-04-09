Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Світ

Вчителі мають більше працювати: умови уряду Польщі щодо підвищення зарплат

600 тис. польських вчителів страйкують, закрилися двері 75% шкіл. Учасники акцій протесту кажуть – їх платня менша за середню в країні, саме це змусило їх вийти на найбільший в історії Польщі страйк вчителів.

Система оплати доволі непроста. Спочатку вчитель отримує 400 євро, за кілька років – уже 800. Але це менше, ніж середня зарплатня у Польщі. Для порівняння – вчитель вищої категорії в Україні отримує близько 300 євро.

Польський уряд закликає піти на поступки – педагогам обіцяють збільшити зарплатню, але ті мають більше працювати. Представники шкіл проти і переконують – навантаження на вчителів і так чимале.

Читайте: 30 тис. осіб вийшли на вулиці: у Каліфорнії масовий страйк вчителів

Головна вимога вчителів – негайне підвищення зарплат на 200 євро. Батьки здебільшого підтримують страйк. З розумінням поставилися до ситуації. Залишилися з дітьми вдома чи взяли їх із собою на роботу.

Від завтра у польських школах і технікумах стартує період випускних екзаменів. Президент Анджей Дуда вже звернувся до освітян  із проханням призупинити протест хоча б на деякий час і провести іспити.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що в Аргентині не розпочався навчальний рік через страйк вчителів.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Польщі страйкують вчителі – вимагають підвищення зарплат на €300
Wizz Air відновлює рейси з Києва до Любліна: дата і вартість
У Польщі священики публічно спалили книги про Гаррі Поттера
Вибори 2019: у Варшаві утворилися довжелезні черги
У Катовіце відкрили почесне консульство України
Українця звинуватили у вбивстві в Польщі – загрожує до 10 років в’язниці
На борту літака Качинського знайшли тротил – Велика Британія
Мова в банкоматах, держустановах та кіно: як у Польщі відбувається українізація

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка