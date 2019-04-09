Вчителі мають більше працювати: умови уряду Польщі щодо підвищення зарплат

600 тис. польських вчителів страйкують, закрилися двері 75% шкіл. Учасники акцій протесту кажуть – їх платня менша за середню в країні, саме це змусило їх вийти на найбільший в історії Польщі страйк вчителів.

Система оплати доволі непроста. Спочатку вчитель отримує 400 євро, за кілька років – уже 800. Але це менше, ніж середня зарплатня у Польщі. Для порівняння – вчитель вищої категорії в Україні отримує близько 300 євро.

Польський уряд закликає піти на поступки – педагогам обіцяють збільшити зарплатню, але ті мають більше працювати. Представники шкіл проти і переконують – навантаження на вчителів і так чимале.

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Головна вимога вчителів – негайне підвищення зарплат на 200 євро. Батьки здебільшого підтримують страйк. З розумінням поставилися до ситуації. Залишилися з дітьми вдома чи взяли їх із собою на роботу.

Від завтра у польських школах і технікумах стартує період випускних екзаменів. Президент Анджей Дуда вже звернувся до освітян із проханням призупинити протест хоча б на деякий час і провести іспити.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що в Аргентині не розпочався навчальний рік через страйк вчителів.

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