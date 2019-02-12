Від 12 до 300 євро: як у Литві карають пішоходів і водіїв

Про жахливі дороги Литва забула зі вступом до Євросоюзу. Інвестиції, технології та кредити зробили своє. Та за безпеку на шляхах довелось боротись довше. Найгірша ситуація була з пішохідними переходами. За них і взялися.

Спочатку почали карати пішоходів на зебрі з мобільним телефоном, суворішими зробили штраф для водіїв, обмежили рух в центрі великих міст, влаштувавши паркінги з талоном, що дає право безплатного проїзду громадським транспортом.

Штраф для пішохода близько 12 євро. Якщо ж водій порушує правила, покарання суворіше – до 300 євро.

Якщо порушення пов’язане з хуліганським водінням, з вживанням алкоголю – водій може бути позбавлений права керування від 1 року до декількох років. У найважчих випадках – до 10 років.

Дивіться: Від вібрації тріщать хати: жахливий стан траси на Черкащині

Дати хабар поліцейському тут нонсенс. У боротьбі за безпеку на дорогах влада не лише штрафує і карає, а й пропонує альтернативу – зменшити кількість авто. На в’їздах до Вільнюса працюють паркінги. Менше машин – менше аварій. Чек на такі стоянки – є проїздим на міський транспорт.

Вчора Факти ICTV писали, про нову небезпечну гру для дітей Біжи або помри.

Опубліковано Лютий, 12 в 16:29



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.