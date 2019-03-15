Ртутні лампи і хімречовини на вулиці! У Харкові знайшли небезпечний полігон

У Харкові екологи розшукали полігон із небезпечними речовинами – пігулки, гума, діжки з-під хімічних речовин, навіть ртутні лампи – все це звалювали за кілька кілометрів від житлових будинків. Небезпечні речовини забруднюють ґрунт, підземні води, дихати зараженим повітрям небезпечно – людині це загрожує онкологією. Екологи підозрюють підприємство, яке розташоване на цьому ж полігоні, однак там всі звинувачення відкидають.

Відходи з маркуванням біологічної небезпеки екологи знайшли кілька днів тому. Побачене вразило – те, що мають переробляти на спеціальному заводі, звалене просто неба за кілька кілометрів від житлових будинків.

Та сховати все не вдалося, навіть нині тут тари для медпрепаратів, небезпечні полімери, ґума та розбиті ртутні лампи – очевидно, сам шкідливий метал всмоктався у ґрунт і підземні води – збитки для довкілля незбагненні, а людям загрожує онкологія.

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Підприємство, що має утилізовувати небезпечну продукцію – Харків-Еко, розташоване на цьому ж полігоні. У спеціальній печі мають спалювати парфумерію та косметику, неліквідний тютюн, ґуму, медичні препарати та полімери. Те, що не горить і не розкладається – треба передавати на переробку іншим компаніям або захоронити за спецтехнологією. А ртуть взагалі мають переробляти лише на спеціальному підприємстві у Львові.

На самому підприємстві від усього відхрещуються, не бачили, не чули, і відходи просто неба не лишають. Та й земля, на якій екологи виявили небезпечну знахідку, їм не належить.

Тим часом екологи вже пишуть звернення до поліції. Та раптом виникла ще одна проблема, з`ясувалося, що Харків-Еко тут же, на території полігону планує побудувати завод із переробки ртутних відходів. Підприємству із заплямованою репутацією харків`яни не вірять, і вимагають цього не робити.

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