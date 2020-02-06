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Відкриті реєстри в Україні: де, що і про кого можна знайти інформацію

Нині у відкритому доступі частина реєстрів, де можна знайти майже будь-яку інформацію про людину.

Це дуже зручно, бо можна перевірити надійність – наприклад, продавця житла чи туристичного оператора.

Місце реєстрації, майно, зарлата, судимість – всю цю інформацію про людину ви можете отримати онлайн.

А от чи надійно ці дані захищені від шахраїв – дізнавалась Ольга Читайло.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Мін’юст почав боротьбу з чорними реєстраторами.

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