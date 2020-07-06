Відкритий Лувр та гучні святкування в США: ситуація з Covid-19 у світі

Нові рекордні спалахи зафіксували у 15 південних штатах США. Втім, вихідними американці гучно відсвяткували День Незалежності. На пляжі Флориди було так багато відпочивальників, що влада знову всерйоз заговорила про повернення обмежень. У Техасі – штаті, де більшість підтримують президента Трампа, який ігнорує носіння масок, беруть позицію глави держави за правило.

Американці занадто рано вийшли з карантину – вже заявив і мер Маямі. Лікарі ж не втомлюються закликати до обачності.

Австралія прагне максимально уникнути американського сценарію. Влада розпорядилася закрити кордони між штатами. Насамперед, між густонаселеними – Вікторією та Південним Уельсом.

У Європі кордони потроху відкривають. Однак охочих їх перетнути чекає 15-кілометрова черга. Це шлях від Болгарії до Греції.

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Греція – улюблений курорт багатьох європейців, відкриває кордони з обережністю. Поки лише з країнами ЄС. Лише з 15 липня відновляться перельоти з Великобританією. Однак більшість грецьких готелів навіть не відкрилися.

Після кордонів поступово відкривають і світові музеї. У Парижі відсьогодні (6 липня) запрацював Лувр. Всередині кількість людей обмежена, бронювати квитки треба виключно онлайн.

В Індії, попри те, що країна має 700 тис. випадків хворих на Covid-19, і вона посунула з третього місця Росію за кількість інфікованих, запрацював один із найвідоміших палаців світу – Тадж Махал.

А в Британії знову відкриває свої двері Національна галерея.

У разі мутації коронавірус може ставати більш заразним. Про це розповів директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі.

За його словами, згідно даних вчених, можливість мутації вірусу Covid-19 дозволить йому швидше розмножуватися, і, ймовірно, сприятиме накопиченню більш високої концентрації у хворої людини.

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