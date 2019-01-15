Відпочинок у Карпатах: ціни і цікаві місця

Влітку – до моря, а взимку – до Карпат. Щойно вершини українських гір вкрив лапатий сніг, натовпи туристів з усієї країни почали приїжджати на зимовий відпочинок. Традиційно катаються на лижах, сноубордах та санчатах. Втім у найпопулярніших містечках, таких як Сколе чи Славське, приваблюють не лише стрімкі лижні спуски та приголомшливі краєвиди – тут і смачна карпатська кухня, і майстер-класи для кожного, і справжня національна сауна – гарячі чани.

Тим, хто на лижі лише став, варто обрати для навчання гору Політехнік – вона полога, тут багато інструкторів. Висота всього 173м, втім схил простягається на кілометр.

За одну годину інструкторові треба заплатити 500 грн. За бугельний підйомник – 20, за швидкісний на снігоході – 300.

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Релакс у садибах для двох коштує від 1500 грн за ніч. Ранкову трапезу готують господарі.

Майстер-клас з ліплення виробів з глини коштуватиме гостям 200 грн за одну годину. Тут різні техніки.

Від міської напруги звільняє традиційна карпатська процедура – купання у чанах. Відчайдухи після гарячої води ще пірнають у холодний басейн. За півтори години релаксу гості платять 800 грн.

До слова, сервіс як в Альпах, а ціна доступна: г ірськолижний курорт Банско.

Опубліковано Cічень, 15 в 14:11



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