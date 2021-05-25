Якою буде погода влітку 2021, зараз важко спрогнозувати. Але вона точно не буде надто спекотною. Оскільки поверхня землі вже досить охолола і їй потрібен певний час, щоб нагрітися.

Такий прогноз озвучила завідувач лабораторією прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України Світлана Краківська.

За її словами, влітку 2021 в Україні можуть бути дуже спекотні, але короткочасні періоди у найтеплішому місяці – липні. Це так звані тропічні ночі, коли температура залишається на рівні вище 20 градусів вночі, що є великим тепловим навантаженням на людський організм.

– Дійсно, подібне стало для України вже нормою. Хоча людям, які живуть в північних регіонах, складно переносити такі температури, тому що вони до них не адаптовані, на відміну від жителів півдня, де спека звичне явище, – говорить фахівець.

Крім того, за словами Світлани Краківської, наразі для багатьох років характерні більш теплі температурні показники. Зокрема, в Україні тепер більше сухих років і менше вологих.

Прогноз погоди на літо від народного синоптика

Народний синоптик Леонід Горбань прогнозує, що погода в Україні влітку 2021 буде нестабільною. Так, очікуються періоди спеки та похолодання, а липень здивує нехарактерною для цього місяця кількістю опадів.

Водночас червень розпочнеться приємним теплом, вже після 6 числа температура різко підніметься до +32°.

Джерело: Факти