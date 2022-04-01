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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Відшкодування втраченого житла: хто на яку компенсацію може розраховувати

Оксана Михайлова Журналістка Факти ICTV, ведуча рубрики «Огляд соцмереж» та кореспондентка сайту Владислава Ткаченко Редакторка сайту

Украинское государство, не дожидаясь завершения войны, готовится возмещать потерянное жилье украинцам.

Разработали соответствующий законопроект и через Дию уже начали собирать заявки и подсчитывать уничтоженные и разрушенные дома.

По состоянию на вечер 30 марта украинцы уже подали более 10 тыс. заявок.

Кто на какую компенсацию сможет рассчитывать, узнавали Факты ICTV.

Юлии Мишко с ребенком удалось уехать из Ирпеня в первый же день. Уже потом женщина узнала, что ее новое жилье сгорело от атаки путинской армии.

В качестве доказательства имеет фото дома, а рядом следы от вражеских танков. Воспоминания о родном доме моментально вызывают слезы.

– В него что-то попало, он горел 6 марта, на сегодня остались стены и все, – говорит Юлия Мишко.

Для таких как Юлия, государство разрабатывает механизм компенсации.

Накануне уже заработала новая функция в Дии. Там можно подать заявку о разрушенном жилье – речь идет о частных домах, квартирах и дачах.

Для этого нужно обновить Дию, в разделе Услуги выбрать Поврежденное имущество. И за несколько понятных шагов оформить заявку.

В идеале добавить фото, но это не обязательно. Это будет лишь первый шаг к большому восстановлению.

– Все это ляжет потом в основу для рассмотрения будущей комиссии, которая будет создана позже. Комиссия оценит убытки и будет принимать решение о формах возмещения, то есть это следующие шаги после создания этого заявления, – говорит руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник.

В то же время депутаты уже разработали и проект закона, который и ляжет в основу компенсаций.

Претендовать на возмещение могут собственники жилья, члены жилищно-коммунальных кооперативов, которые приобрели квартиры, но не оформили право собственности и те украинцы, которые инвестировали в новое жилье.

Предусмотрены и несколько вариантов возмещения жилья: деньги, финансирование восстановления, а также новая недвижимость.

Деньгами компенсируют тем, чья недвижимость частично повреждена или уничтожен частный дом или дача.

Компенсация в форме недвижимости означает построение новых квартир.

– Конечно, мы бы хотели, чтобы это были квадратные метры, чтобы это была не денежная помощь, а именно квадратные метры. Потому что мы думаем и о создании новых рабочих мест, и работе предприятий, чтобы скорее восстановить экономику, – отмечает председатель партии Слуга народа Елена Шуляк.

При этом площадь нового жила будет равна площади утраченного. Квартиры будут строить в том же районе или рядом. Но владелец может выбрать и другой город.

– Для людей важно понимать, что есть будущее, есть будущее на Родине и что это будущее гарантирует государство. Вопрос экономического эквивалента является не главным, самым главным является вернуть человека к жизни, к нормальной жизни, сделать его счастливым, насколько это возможно после такой трагедии, – говорит председатель парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Это всего лишь проект. Средства на это выделит государство, специальный Фонд восстановления.

В то же время собственник жилья после получения компенсации передаст уже государству право требовать возмещения в России. Чтобы за всю беду заплатила именно Россия, желают и сами украинцы.

– Я бы хотела, чтобы не только государство возместило, но и государство агрессора, потому что не государство разбомбила мой дом, а страна-агрессор – Россия, – говорит Юлия Мишко.

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