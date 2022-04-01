Відшкодування втраченого житла: хто на яку компенсацію може розраховувати

Украинское государство, не дожидаясь завершения войны, готовится возмещать потерянное жилье украинцам.

Разработали соответствующий законопроект и через Дию уже начали собирать заявки и подсчитывать уничтоженные и разрушенные дома.

По состоянию на вечер 30 марта украинцы уже подали более 10 тыс. заявок.

Кто на какую компенсацию сможет рассчитывать, узнавали Факты ICTV.

Юлии Мишко с ребенком удалось уехать из Ирпеня в первый же день. Уже потом женщина узнала, что ее новое жилье сгорело от атаки путинской армии.

В качестве доказательства имеет фото дома, а рядом следы от вражеских танков. Воспоминания о родном доме моментально вызывают слезы.

– В него что-то попало, он горел 6 марта, на сегодня остались стены и все, – говорит Юлия Мишко.

Для таких как Юлия, государство разрабатывает механизм компенсации.

Накануне уже заработала новая функция в Дии. Там можно подать заявку о разрушенном жилье – речь идет о частных домах, квартирах и дачах.

Для этого нужно обновить Дию, в разделе Услуги выбрать Поврежденное имущество. И за несколько понятных шагов оформить заявку.

В идеале добавить фото, но это не обязательно. Это будет лишь первый шаг к большому восстановлению.

– Все это ляжет потом в основу для рассмотрения будущей комиссии, которая будет создана позже. Комиссия оценит убытки и будет принимать решение о формах возмещения, то есть это следующие шаги после создания этого заявления, – говорит руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник.

В то же время депутаты уже разработали и проект закона, который и ляжет в основу компенсаций.

Претендовать на возмещение могут собственники жилья, члены жилищно-коммунальных кооперативов, которые приобрели квартиры, но не оформили право собственности и те украинцы, которые инвестировали в новое жилье.

Предусмотрены и несколько вариантов возмещения жилья: деньги, финансирование восстановления, а также новая недвижимость.

Деньгами компенсируют тем, чья недвижимость частично повреждена или уничтожен частный дом или дача.

Компенсация в форме недвижимости означает построение новых квартир.

– Конечно, мы бы хотели, чтобы это были квадратные метры, чтобы это была не денежная помощь, а именно квадратные метры. Потому что мы думаем и о создании новых рабочих мест, и работе предприятий, чтобы скорее восстановить экономику, – отмечает председатель партии Слуга народа Елена Шуляк.

При этом площадь нового жила будет равна площади утраченного. Квартиры будут строить в том же районе или рядом. Но владелец может выбрать и другой город.

– Для людей важно понимать, что есть будущее, есть будущее на Родине и что это будущее гарантирует государство. Вопрос экономического эквивалента является не главным, самым главным является вернуть человека к жизни, к нормальной жизни, сделать его счастливым, насколько это возможно после такой трагедии, – говорит председатель парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Это всего лишь проект. Средства на это выделит государство, специальный Фонд восстановления.

В то же время собственник жилья после получения компенсации передаст уже государству право требовать возмещения в России. Чтобы за всю беду заплатила именно Россия, желают и сами украинцы.

– Я бы хотела, чтобы не только государство возместило, но и государство агрессора, потому что не государство разбомбила мой дом, а страна-агрессор – Россия, – говорит Юлия Мишко.

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