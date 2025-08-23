Укр Рус
Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Ігор Рейтерович, політолог, політичний консультант
Павло Гай-Нижник, доктор історичних наук, президент Української академії геополітики та геостратегії
11 хв.

Символ всього волелюбного світу: як змінилося сприйняття прапора України в умовах війни

День державного прапора України: яким символом для світу є синьо-жовтий стяг

Державний прапор України є символом національної єдності, незламності та боротьби за свободу.

Особливого значення він набув в умовах повномасштабного вторгнення військ РФ, коли синьо-жовтий стяг став не лише державним атрибутом, а й елементом спротиву українського народу та оберегом для військових, які захищають державу від загарбників.

Сьогодні український прапор можна побачити не лише на вулицях міст і сіл України, але й у США, Канаді, Польщі, Німеччині та багатьох інших країнах світу.

Для мільйонів українців за кордоном він став символом ідентичності, а для іноземців — уособленням сміливості та незламності.

Прапор України – більше ніж просто атрибут

Синьо-жовтий стяг — це відображення історії та боротьби нашого народу.

Як колись козаки йшли у бій із прапором, так і сьогодні наші воїни підіймають його над звільненими від окупантів містами й селами.

Він супроводжує українських захисників на передовій і доводить: українці ніколи не визнають чужих кольорів на своїй землі.

Національний стяг з’являється на спортивних аренах світу, підіймається на честь перемог і відкриттів, а у дні жалоби схиляється перед полеглими героями.

Доктор історичних наук Павло Гай-Нижник зазначив, що з початку війни у 2014 році громадяни почали по-новому сприймати український прапор.

– Українці зрозуміли відчуття, які проживали наші предки під час перших визвольних змагань, у часи Карпатської України, коли збувалася держава, у часи УПА. Це символ свободи, незалежності, сили української нації, незборимості й того, що вона переможе. Прапор та тризуб – найдорожчі та найсвітліші символи, які є в українців, – сказав він у коментарі Фактам ICTV.

Також, за словами історика, наш прапор є символом усього волелюбного світу, оскільки надає натхнення іншим народам бути нездоланними та боротися за власну незалежність. А синьо-жовті кольори вселяють віру в те, що світло обов’язково переможе темряву.

Радянська влада забороняла синьо-жовтий прапор

У Радянському Союзі синьо-жовтий прапор був під суворою забороною.

За його публічну демонстрацію чи навіть зберігання можна було отримати реальний строк ув’язнення.

Лише в період перебудови у 1980-х роках обмеження поступово послабилися, а після проголошення незалежності України стяг уперше вільно замайорів у всіх містах держави.

Український історик, ексдепутат Київради Костянтин Матвієнко згадує, як 19 серпня 1991 року диктори Центрального телебачення СРСР зачитували постанови ДКНС (ГКЧП) про спробу державного перевороту з намаганням усунути від влади президента Михайла Горбачова. Тоді депутат зібрався до Київради й на свій костюм прикріпив синьо-жовтий депутатський значок. Дорогою в автобусі та метро пасажири на нього дивилися як на приреченого. На вході до ради начальник міліцейської охорони повідомив, що в них є пістолети з бойовими набоями й вони готові оборонятися на випадок штурму.

Національний прапор – символ державності

За словами політичного експерта Ігоря Рейтеровича, національний прапор для будь-якої країни світу є надважливим. До прикладу, у США навіть є ціла процедура підняття державного прапора. Хоча на півдні штатів і досі можна зустріти прапор конфедератів.

– В Україні як такого культу національного прапора немає, але останніми роками ситуація змінюється на краще. Наш прапор – це те, що нас єднає. Як відбувається звільнення наших територій? Там, де є наш прапор, там є Україна, – наголошує політолог.

Ігор Рейтерович зауважує, що українців справедливо переповнюють емоції, коли у звільнених населених пунктах наші військові скидають “російські ганчірки”, а натомість підіймають синьо-жовтий стяг.

– Для українців прапор, а не герб, це ключовий символ перемоги, – вважає політолог.

Де символічно демонстрували прапор України

Президент Володимир Зеленський неодноразово розгортав прапор України під час своїх закордонних візитів до держав-союзників.

Так, у грудні 2022 року він передав представникам Конгресу США бойовий прапор із Бахмута. Зеленський назвав стяг символом перемоги України у війні, яку розв’язала РФ.

На липневий саміт НАТО у Вільнюсі у 2023 році Зеленський привіз бойовий прапор 10 окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс, яка воювала під Бахмутом.

Глава держави зазначив, що саме під Бахмутом відбулася “одна з найбільш визначальних битв за свободу в Європі, і саме так її згадуватимуть наші діти й онуки”.

Зеленський привіз прапор до Вільнюсу

Фото: Офіс президента

Також варто згадати, що 23 лютого 2023 року на знак солідарності з Україною пам’ятки та будівлі в різних частинах світу були підсвічені синьо-жовтими кольорами.

Так, нового забарвлення набули Європарламент у Брюсселі, будівля МЗС Північної Македонії, Парламент Канади, Ейфелева вежа в Парижі та одна з найвищих споруд Нью-Йорка The Empire State Building.

Жовта стрічка, рух спротиву на тимчасово окупованих територіях України, у березні 2024 року підняли український прапор в окупованій Макіївці.

1 квітня 2024 року Державна прикордонна служба повідомила, що аеророзвідники з підрозділу Фенікс за допомогою коптера встановили національний стяг між Курдюмівкою й Озарянівкою, що поблизу Бахмута.

9 серпня з’явилося відео, на якому військові повідомляють про взяття під контроль ЗСУ російського міста Суджа. Військові розгорнули прапор України.

11 серпня народний депутат, заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеки Юрій Мисягін опублікував відео, на якому видно, як українські військові підняли прапор в селі Гуєво в Суджанському районі Курської області.

18 серпня 2024 року фронтмен американського гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс на концерті в США підняв синьо-жовтий український стяг.

День прапора України

