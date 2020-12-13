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Факти / Відео / Україна

Підбори змінили на берці: як живуть і працюють жінки на передовій

З початку російсько-української війни тисячі жінок, з різних куточків України одяглись у камуфляж і взяли до рук зброю. Вони не лише куховарять – воюють на рівні з чоловіками, командують підрозділами, розробляють операції, рятують життя воїнів, як парамедики, забезпечують армію, як волонетри і не шкодують про свій вибір.

Дівчина Аліна служить зв’язківцем на першій лінії оборони. То стереотип, що ця робота – днями копирсатися у паперах і дзвінки приймати. Насправді доводиться багато ходити, іноді дуже багато.

На Аліні – бронежилет кілограмів 15.

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А Валентина служить в іншій бригаді теж зв’язківцем, тимчасово, поки перемир’я, так зване. Прийшла до армії кухарем, але в тилу швидко знудилася, попросилася на передову. Валентина родом із Луганщини. І тут на передовій, вона боронить у буквальному сенсі свій дім. Той же шлях обрала і її 21-річна дочка.

За підборами і сукнями ні Валя, ні Аліна не ностальгують, бо кажуть, і в мирному житті їх рідко вдягали. Аліна планує вивчитися на офіцера. Валентина хоче стати навідницею.

Плани Укроборонпрому на 2021

Укроборонпром виконав державне замовлення 2020 на 99%. Таку думку висловив директор державного концерну Юрій Гусєв. Однак визнав, що значно скоротилась кількість випущеної нової і модернізованої техніки.

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