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Факти / Україна / Суспільство

Путін схиблений на символах: у ГУР попередили про загрозу потужних ударів на День Незалежності

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Путін схиблений на символах: у ГУР попередили про загрозу потужних ударів на День Незалежності
Фото: Факти ICTV

Українців попереджають про загрозу масових ракетних ударів та провокацій з боку Росії на День державного прапора (23 серпня) та День Незалежності (24 серпня). Про це заявили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Росія та путінський режим атакували незалежну Україну. Вони справді схиблені на датах і символах, тому цілком логічно було б бути готовими до того, що і на День Незалежності планують атакувати. Україна до цього готова, – запевнили у ГУР.

За даними української розвідки, існує підвищена загроза ракетних ударів та інших провокацій від ворога – як всередині України, так і біля державних кордонів.

– У Росії залишається ще велика кількість ракет, нехай і не високоточних, однак вони можуть знайти ще багато. Це не зламає дух, волю до спротиву, хід війни.

Але повітряна тривога – це серйозний сигнал, всі на нього мають реагувати. Особливо 23 та 24 серпня – це не просто слова, треба бути особливо обережними, – попереджають про загрози потужних ударів у Міноборони України.

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Джерело: Міноборони
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