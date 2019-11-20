Врятувати опалювальний сезон. Як уряд планує реанімувати ТЕЦ на Львівщині

ТЕЦ Новояворівська та Нового Роздолу передали в управління підприємству Групи Нафтогаз – Нафтогаз Тепло.

Попередній приватний управитель теплоелектроцентралей довів їх до колапсу. Обладнання та мережі в аварійному стані, а працівники позвільнялися через невиплати зарплати.

Дивіться: Гончарук привіз на Львівщину потрійні зарплати та пообіцяв дати тепло

Та попри це, техногенної катастрофи для 60 тис. мешканців двох міст мають уникнути. Уряд та Нафтогаз розробили план, як повернути тепло в оселі.

Перш за все працівникам відновили виплату зарплатні. Аби фахівці повернулися до роботи й таки встигли підготувати обладнання до зими.

Паралельно з поверненням фахівців на ТЕЦ новий управитель розпочав перевірку всієї інфраструктури. Влітку тепломережі до сезону так і не підготували – на них багато поривів.

І це ще більше ускладнює запуск тепла в містах. Та замерзнути людям не дадуть, найближчим часом опалення обіцяють відновити.

Новояворівськ уже на фінішній прямій, обладнання ТЕЦ обстежено, а мережі – заповнені. Подавати тепло тут практично готові.

А в Новому Роздолі все складніше, бо теплотраса в місті сильно пошкоджена. Щоб її полагодити, потрібен час. Та містян заспокоюють, що до кінця цього тижня опалювальний сезон запустять і тут.

Нагадаємо, після вирішення боргових суперечок у Чкалівському увімкнули опалення.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.