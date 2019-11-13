Гончарук привіз на Львівщину потрійні зарплати та пообіцяв дати тепло

Прем’єр Олексій Гончарук приїхав на Львівщину у Новояворівськ, де склалася критична ситуація з початком опалювального сезону.

У Новояворівську і у місті Новий Розділ ще й досі мерзне 60 тис. людей. Наприкінці минулого тижня проблему із опалювальним сезоном визнали надзвичайною техногенного характеру.

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ТЕЦ простоюють понад півроку. Компанія Гарант Енерго М, яка досі була управителем двох теплоелектроцентралей, не виплачувала своїм працівникам зарплат понад півроку.

Олексій Гончарук зустрівся з працівниками ТЕЦ та повідомив, що Національне агентство з розшуку та менеджменту активів АРМА достроково розірвало договір із компанією Гарант Енерго М, яка досі була управителем двох теплоелектроцентралей у Новояворівську та Новому Роздолі.

Замість неї новим управителем стане дочірнє підприємство національної акціонерної компанії Нафтогаз України – Нафтогаз-тепло. А працівникам цих двох теплоелектроцентралей виділять підйомні гроші у розмірі трьох місячних зарплат.

Як тільки працівники отримують першу частину зарплат відразу приступають до запуску тепла. Гончарук обіцяє, що тепло з’явиться протягом кількох наступних днів.

Нагадаємо, Чкалівське та Куп’янськ на Харківщині живуть без тепла.

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