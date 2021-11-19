Всесвітня змова: чому антивакцинатори не роблять щеплення та чи порушує держава їхні права

Вони називають щеплення всесвітньою змовою та чипуванням. Заявляють про порушення своїх прав та прикриваються релігійними переконаннями. Антивакцинаторський рух не втрачає своєї популярності в Україні.

Противники щеплення виходять на протести, пишуть скарги та звертаються до суду. Статистика смертності від Covid-19 для них не аргумент, оскільки твердо переконані, що їхні права порушують.

Чи дійсно це так? Чи справді у діях Міністерва охорони здоров’я є дискримінація – розкажуть журналісти Фактів ICTV.

– Іменем всемогутнього Бога я буду тут працювати стільки, скільки мені він визначить. І звільните ви мене чи відстороните рівно тоді, коли буде від нього повеління.

Так вчителька з Рівненщини відстоювала своє право працювати у школі без вакцинації – через релігійні переконання. Вона переконана, що ініціатори щеплення – всесвітня змова та секретна надвлада.

– Я напевно наберуся сміливості та скажу, що це жиди-масони, які є нащадками тих, хто розіп’яв Христа, – сказала Жанна Тєтєнєва.

Відсторонена від освітнього процесу вчитель тепер судиться зі школою. Такі випадки не поодинокі. Антивакцинаторів можна поділити на декілька таборів:

ті, які вважають щеплення всесвітньою змовою та чіпуванням;

віряни, які опираються на релігійні забобони;

люди, які не довіряють якості препаратів.

Саме представники цих трьох груп завалили МОЗ скаргами. Нібито держава порушує їхні права, примушуючи вакцинуватися.

У міністерстві запевнили, що всі листи опрацьовують, проте поки жодне із зауважень не мало під собою ні наукового, ні юридичного підґрунтя. Водночас наголошують, що щеплення в Україні роблять добровільно.

Виняток – працівники критичних інфраструктур, заклади освіти чи адміністративного управління. У цьому ж питанні МОЗ керується 12-ю статтею закону Про захист населення від інфекційних хвороб.

Вона передбачає, що працівники окремих професій, діяльність яких може призвести до зараження інфекційною хворобою або поширення таких захворювань серед колективу, підлягають обов’язковим профілактичним щепленням.

– Якщо один працівник захворіє, то може розповсюдити інфекцію серед колег. Потрібно буде ізолювати значну кількість людей, які контактували. Це може призвести до колапсу та заблокувати роботу важливих об’єктів критичної інфраструктури, – розповіла генеральний директор директорату громадського здоров’я та профілактики захворюваності МОЗ України Ірина Руденко.

З приводу обмежень доступу до громадських місць і транспорту – є рішення Кабінету Міністрів, тож у МОЗ нічого не вигадували. Проте от наскільки дії державного апарату законні? Навіть більш ніж потрібно, впевнені юристи.

Про це свідчить Європейська практика суду з питань прав людини, в якій вже відхилили низку позовів щодо вакцинації з різних країн. Закордонні представники Феміди без вагань ухвалюють рішення на користь формування колективного імунітету від Covid-19, адже це наразі єдиний шлях для подолання пандемії.

Напередодні правоохоронці викрили злочинну мережу, яка під прикриттям антивакцинаторських гасел розробляла план захоплення влади у Львівській, Чернігівській та Миколаївській областях. Вже відомо, що кураторами проекту були громадяни Російської Федерації, які за гроші підбурювали людей проти щеплення.

Останній аргумент на підтримку вакцинації – статистика. У Covid-відділеннях країни з усіх госпіталізованих пацієнтів понад 90% не мають жодного щеплення проти коронавірусу.

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