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Застава у майже 1 млн грн: антивакцинатора Стахіва відправили під варту

Марія Степанюк редактор стрічки
Остап Стахів

Відомого львівського антивакцинатора Остапа Стахіва відправили під варту на 60 діб із можливістю застави у розмірі 998,8 тис. грн.

Таке рішення ухвалив Галицький районний суд Львова у четвер, 18 листопада.

Під час засідання підозрюваний заявив, що не має такої суми. Стахів зобов’язали здати закордонний паспорт, а в разі внесення застави – не виїжджати зі Львова.

Після рішення суду Стахів сказав, що вважає його незаконним і буде подавати апеляцію.

Суд над Стахівим мав відбутися 17 листопада, але він на нього не з’явився. Його адвокати сказали, що їхній клієнт перебуває у лікарні на Закарпатті. Суддя, у свою чергу, сказав, що винести рішення про запобіжний захід підозрюваному без його присутності не може.

Суддя постановив його доправити до зали суду, якщо цьому не перешкоджатиме висновок лікарів. Прокурори у кримінальному провадженні у справі Стахіва піддали сумніву, що підозрюваний справді перебуває у лікарні у Сваляві.

18 листопада Стахіва доставили до Галицького суду Львова. Поруч із будівлею суду зібралися його прихильники та противники.

16 листопада працівники Служби безпеки України провели обшуки у квартирі Стахіва та вручили йому підозру за плани повалити конституційний лад.

За попередньою інформацією СБУ, дії угруповання координували російські куратори. Окрім Стахіва фігурантом кримінального провадження є громадянин РФ.

Джерело: Zaxid.net

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