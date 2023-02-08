Лютий, 08 в 12:50

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов не виключає можливого контрнаступу російських військ на території області.

Про це він заявив в ефірі національного телемарафону. Синєгубов наголосив, що ЗСУ контролюють ситуацію на фронті та готові до будь-якого сценарію.

– Дійсно, ми чуємо інформацію про спроби повторного наступу на місто Харків, на населені пункти Харківської області. Ми до цього готові, наші ЗСУ сильні і готові реагувати на будь-які спроби ворога подібного характеру, – сказав він.

Синєгубов нагадав, що ворог постійно намагається атакувати на Куп’янському напрямку, але зазнає втрат і відступає на раніше зайняті позиції.

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Наразі російські війська посилюють свою присутність на лінії фронту.

– Це Куп’янський, Дворічанський напрямок, а також в напрямку Кремінної. Ми це бачимо, на меті ворога – не дати ЗСУ просунутися вперед. Там ідуть певні маневри, і ми не виключаємо дійсно спроб контрнаступу з боку ворога. Однак наші бійці повністю до цього підготовлені, – наголосив Синєгубов.

Раніше нового наступу окупантів у Харківській та Запорізькій областях не виключив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, Росія також не відмовилася від планів повністю захопити Донецьку і Луганську області і намагатиметься досягти результатів до річниці свого повномасштабного вторгнення 24 лютого.