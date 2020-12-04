Лікування Covid-19: в Україні критично не вистачає кисневих концентраторів

В Україні катастрофічно не вистачає кисню для лікування пацієнтів хворих на коронавірус. Медики просять допомоги, але держава не надає її у повному обсязі, тому волонтери та відповідальний бізнес на пряму закуповують обладнання для лікарень.

Наприклад, благодійний фонд Свої безоплатно роздає кисневі концентратори у лікарні по всій Україні. Волонтери і медики з весни чекали, коли держава забезпечить лікарні киснем, а нині ситуація просто критична.

На Закарпатті лише третина недужих на коронавірус забезпечена цим газом. У Центрі легеневих хвороб пацієнтів рятують киснем із балонів, але їх запас дуже обмежений.

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Аналогічна ситуація у Дніпрі. Медики Центру легеневих хвороб просять обласну владу чимшвидше виділити гроші для створення кисневої станції.

Українська промислова компанія ІНТЕРПАЙП відправила велику партію кисневих балонів до чотирьох лікарень Дніпропетровської області. Загалом бізнес виділив для цього 200 тис. грн.

Головний лікар поліклініки ІНТЕРПАЙП Тетяна Каптєлова зазначила, що кисневі балони розподілять у лікарні Новомосковська та Нікополя.

Що каже влада про поставку кисню

Напередодні Офіс президента поставив завдання до 20 грудня забезпечити 80% ліжок у лікарнях киснем.

Заступник голови ОП Кирило Тимошенко зазначив, що наразі цей показник становить 50%. За його словами, щотижня кількість ліжок в медустановах, обладнаних киснем, збільшується на три тисячі.