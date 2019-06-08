Виробництво біопластику з відходів – програма Яна Островського у Нових лідерах 2

Його консервований борщ, французький рататуй та закрутки екзотичних овочів – підкорили українців та потихеньку підкорюють увесь світ. Наш наступний Новий лідер – Ян Островський – налагодив власне виробництво органічних консервів і має замовлень на рік уперед. Та почавши власну справу побачив, як багато відходів – викидаються прямо на смітник. А на них можна непогано заробити. Тому Ян пропонує налагодити в Україні виробництво біопластику з відходів.

Зайнявшись власним виробництвом, Ян помітив, що на 100 кг готової продукції припадає майже стільки ж відходів.

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Ця галузь – виробництво біопластику. Він нетоксичний, швидко розкладається, з нього можна робити безпечні медичні інструменти, іграшки та одноразовий посуд.

Сировиною може стати солома, лушпиння насіння, залишки від переробки кукурудзи або буряка. Аби їх перетворити на цінний матеріал – потрібна спеціальна біостанція. Коштує така приблизно мільйон гривень.

Саме з цією ідеєю Ян прийшов на телепроект Нові лідери – він хоче дати старт виробництву біопластику в Україні на державному рівні. Для цього – збудувати станцію із заготівлі і переробки біосировини – спочатку для однієї громади. Яка зможе на відходах заробляти цілком реальні гроші.

А де одна успішна станція, там їх десятки, а згодом і завод із переробки пелетів на біопластик.

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