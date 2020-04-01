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Вижило лише немовля. В Івано-Франківську від коронавірусу померла породілля

30 березня в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі померла породілля. Вже вночі 31 березня лабораторна діагностика підтвердила в жінки коронавірус. Спочатку лікарі заявили, що напередодні вагітна була у Польщі. Утім родичі запевнили, що востаннє вона перетинала кордон ще 20 листопада 2019 року. Крім того, три тижні перед смертю породілля ні з ким, окрім лікарів пологового, не контактувала.

Породілля з високим тиском надійшла у пологовий будинок ще 10 березня. Вже 29 березня в жінки різко піднялася температура, їй стало гірше. Інфікуватися коронавірусом жінка могла тільки в лікарні, запевняють її рідні. За два тижні перебування у пологовому вони з нею не контактували. Передачі були лише через санітарок, а зв’язок – по телефону. Докладніше у сюжеті Ірини Тимчишин.

Нагадаємо, вінницькі лікарі розробили протокол лікування Covid-19.

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