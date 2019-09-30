Вже продали квитки. В Одеському цирку покажуть шоу з тваринами, попри заборону

Одеський окружний суд заборонив використовувати під час виступів диких тварин в Одеському цирку. Таке рішення безпрецедентне в українському судочинстві. Втім, після заборони в закладі продовжують виступати тварини.

Швейцарські вівчарки Грета, Жасмін і Сноу та молодша колега німкеня Шер посилено репетирують свій виступ перед шоу в Одеському державному цирку. Окрім них на сцену вийдуть також коні, зебра та акробати з клоунами. Це перша трупа, яка виступає після заборони Одеського окружного суду експлуатувати диких тварин у цирку. Відповідну ухвалу винесли 17 вересня 2019 року.

Читайте: Знайди на фото леопарда – нова візуальна загадка в мережі

Таке рішення суду – безпрецедентне в Україні. Позов подала одеська екоінспекція спільно із зоозахисниками, після позапланової перевірки закладу, коли знайшли низку порушень щодо умов утримання тварин.

Директор цирку запевняє, що тут неодноразово відмовляли артистам, оскільки вольєри для тварин не відповідали вимогам. Під час гастролів тварини живуть у власних вольєрах у старих приміщеннях цирку. За догляд і годівлю незвичних артистів відповідають саме їхні власники.

Саму постанову суду дирекція отримала і тепер планує оскаржувати її в апеляційному суді. Попри рішення суду до каси приходять люди, аби купити квиток на нове шоу.

Конфлікт між зоозахисниками та Одеським державним цирком триває вже не перший рік. Активісти неодноразово влаштовують акції та закликають містян не відвідувати шоу з тваринами.

Нагадаємо, у США білка привела жінку до свого пораненого дитинчати, щоб та допомогла врятувати його.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.