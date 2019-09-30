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Факти / LOL

Знайди на фото леопарда – нова візуальна загадка в мережі

У мережі розповсюдили фото, на якому зафіксували леопарда серед каміння. Проте знайти тварину на світлині ще той квест.

Знайди на фото леопарда – нова візуальна загадка в мережі

У мережі користувачі шукають леопарда, який сховався, на фото з купою каміння.

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На знімку зображене невеличке підвищення, всипане грудками землі. Проте саме там зачаївся хижак, який майже повністю зливається з пейзажем.

Раніше Факти ICTV писали, що в мережі з’явилося кумедне відео, на якому собака “непритомніє”, щоб йому не підстригали кігті.

Фото: Unsplash

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