У мережі користувачі шукають леопарда, який сховався, на фото з купою каміння.

Читайте: У Німеччині чоловік купив у супермаркеті “живий” салат з жабою

На знімку зображене невеличке підвищення, всипане грудками землі. Проте саме там зачаївся хижак, який майже повністю зливається з пейзажем.

Someone just sent this to me and asked me to find the leopard. I was convinced it was a joke… until I found the leopard. Can you spot it? pic.twitter.com/hm8ASroFAo

— Bella Lack (@BellaLack) September 27, 2019