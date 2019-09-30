У США білка привела жінку до свого пораненого дитинчати, щоб та допомогла врятувати його.
У місті Пуласкі (штат Вірджинія, США) в парку Ківаніс білка підбігла до Тіа Павелл і потягнула її за ногу.
Жінка пішла за звіром, який привів її до пораненого більченяти. Поруч знаходився кіт, який міг напасти в будь-який момент.
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Павелл подзвонила в поліцію. Співробітники правопорядку обробили більченяті лапку і допомогли тваринам піднятися на дерево.
Раніше Факти ICTV писали, що в мережі з’явилося кумедне відео, на якому собака “непритомніє”, щоб йому не підстригали кігті.
Джерело: Independent
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