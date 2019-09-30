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У США білка “притягла” жінку на допомогу своєму дитинчаті

У США білка привела жінку до свого пораненого дитинчати, щоб та допомогла врятувати його.

У США білка “притягла” жінку на допомогу своєму дитинчаті

У місті Пуласкі (штат Вірджинія, США) в парку Ківаніс білка підбігла до Тіа Павелл і потягнула її за ногу.

Жінка пішла за звіром, який привів її до пораненого більченяти. Поруч знаходився кіт, який міг напасти в будь-який момент.

Читайте: У Німеччині чоловік купив у супермаркеті “живий” салат з жабою

Павелл подзвонила в поліцію. Співробітники правопорядку обробили більченяті лапку і допомогли тваринам піднятися на дерево.

Раніше Факти ICTV писали, що в мережі з’явилося кумедне відео, на якому собака “непритомніє”, щоб йому не підстригали кігті.

Джерело: Independent

Фото: Unsplash

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