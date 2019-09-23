Як дізнатися свій родовід: куди звертатись та хто може допомогти

Дізнатися, якого ви роду, де жили і чим займалися ваші предки – дослідження родоводів в Україні стає все популярнішим.

Справи і жертв репресій, і виконавців злочинів зберігаються довічно. У спеціальному фонді збереглись біля 30 тис. справ. Якщо напишете запит до архіву СБУ, то зможете ознайомитися з цими документами. Їх вам видадуть, навіть якщо людина не ваш родич.

Щоб було легше знайти родичів, існує довідник Центру досліджень визвольного руху Право на правду – там все детально і покроково розписано. Якщо ж хочете скласти родове дерево на декілька століть вглиб – доведеться побігати.

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В’ячеслав Бутенко свій рід вивчив до 11 коліна – прапрадіда Гната, який жив у XVIII столітті. Дослідивши свій рід, разом із друзями взявся допомагати іншим. Вивчають родоводи на замовлення. А ще програмісти за фахом створили відкриту онлайн-базу поширення імен та прізвищ в Україні. Вводите потрібне прізвище – і за кілька секунд є результат.

Цікавий і сайт pra.in.ua, де викладають матеріали з архівів. Там інформація з XVII століття, тож є шанс знайти щось про своїх родичів. Дослідники зізнаються: чимало людей свій родовід вивчають, щоб знайти іноземне коріння і виїхати за кордон. Але той, хто будує родове дерево, зазвичай шукає підтвердження того, що він українець.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що допомога малозабезпеченим сім’ям у 2020-му зросте на 250 та 500 грн.

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