Як працює деревообробний комбінат і рівень зарплат

На Черкаському деревообробному комбінаті на повну кипить робота. Підприємство займається багатоступеневою переробкою деревини. Дуб, вільха, сосна йдуть на виготовлення меблів. Значна частина берези і вільхи – на виробництво фанери, а всю технічну сировину, в основному, це сосна, переробляють на ДСП.

Життя тут пожвавилось два роки тому після запровадження мораторію на вивіз кругляка. За цей час підприємство вдвічі наростило потужності.

Нині на комбінаті переробляють більше 6 тис. кубів деревини в місяць. До мораторію – вдвічі менше, бо з великими труднощами звозили сировину. Тепер навіть довелося добудувати дві сушарки.

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Останнім часом додатково взяли на роботу 200 людей, тепер їх майже 800. Середня зарплата тут 11,5 тис. грн. За цей рік її збільшили на половину.

Продукція розходиться по всій Україні, за день більше 15 фур, а також за кордон у п’ять країн.

До слова, видобуток і транспортування – окремо. Нові правила в українській енергетиці.

Опубліковано Cічень, 17 в 13:54



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