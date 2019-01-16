На Рівненщині до кінця року збудують 34 міні-лікарні у селах

На Рівненщині активно зводять з нуля сучасні сільські амбулаторії. Замість старих аварійних ФАПів – тут повністю планують модернізувати мережу сільської медицини.

За державною програмою в області з’явиться 34 таких собі міні-лікарень у селах, більша частина з яких буде зі службовим помешканням для медиків.

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Закупити збираються і авто для них, аби лікарі змогли дістатися у найвіддаленіші села. На це держава виділила для області 230 млн. гривень. А за гроші Світового банку реконструюють 89 ФАПів.

Роботи не зупиняють ні на день. В області запевняють – до кінця року жодних старих та аварійних сільських закладів медицини тут вже не буде.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, у Дніпропетровській області почали будувати амбулаторії в селах.

Опубліковано Cічень, 16 в 22:11



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