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Театрально “знепритомнів”: пес-симулянт став зіркою мережі

У мережі з’явилося кумедне відео, на якому собака “непритомніє”, щоб йому не підстригали кігті.

Театрально “знепритомнів”: пес-симулянт став зіркою мережі

Хитрий пес, який знайшов спосіб уникнути підстригання кігтів, став зіркою у мережі.

На відео, яке за три дні зібрало майже 8 млн переглядів, видно, як собака театрально “непритомніє”, коли власниця підійшла до нього зі спеціальним інструментом.

Тварина так не хотіла, щоб їй підстригали кігті, що продовжувала якийсь час нерухомо лежати.

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Хто і коли зняв кумедний ролик не уточнюється.

До слова, вчені дійшли висновку, що так званий щенячий погляд виник у собак у процесі еволюції.

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