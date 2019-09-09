У мережі з’явилося кумедне відео, на якому собака “непритомніє”, щоб йому не підстригали кігті.

Хитрий пес, який знайшов спосіб уникнути підстригання кігтів, став зіркою у мережі.

На відео, яке за три дні зібрало майже 8 млн переглядів, видно, як собака театрально “непритомніє”, коли власниця підійшла до нього зі спеціальним інструментом.

Тварина так не хотіла, щоб їй підстригали кігті, що продовжувала якийсь час нерухомо лежати.

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Хто і коли зняв кумедний ролик не уточнюється.

До слова, вчені дійшли висновку, що так званий щенячий погляд виник у собак у процесі еволюції.