Росіяни не зможуть купувати в Україні землі сільськогосподарського призначення після відкриття ринку.

В Україні не продаватимуть росіянам землю сільськогосподарського призначення після відкриття ринку. Якщо це все ж станеться, така земля підлягатиме конфіскації.

Про це на брифінгу повідомив міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

Читайте: Уряд прорахував 25 сценаріїв реформи ринку землі – Гончарук

На питання щодо заходів у разі придбання росіянами землі в Україні за допомогою певних схем, він відповів:

– Ми не можемо просто бігати з шашками і придумувати своє. Там, де санкції, де є агресор – це, звичайно, конфіскація. Але ми повинні побудувати моніторинг і правила гри такі, що б ми могли більш широко застосовувати цей механізм.

Міністр підкреслив, що Україна поважає своїх міжнародних партнерів, проте також повинна захищати свій суверенітет.

Нагадаємо, що ринок землі в Україні запрацює з 1 жовтня 2020 року.