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Факти / Україна

Вето на купівлю для росіян і конфіскація: що буде після запуску ринку землі в Україні

Росіяни не зможуть купувати в Україні землі сільськогосподарського призначення після відкриття ринку.

Земля

В Україні не продаватимуть росіянам землю сільськогосподарського призначення після відкриття ринку. Якщо це все ж станеться, така земля підлягатиме конфіскації.

Про це на брифінгу повідомив міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

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На питання щодо заходів у разі придбання росіянами землі в Україні за допомогою певних схем, він відповів:

– Ми не можемо просто бігати з шашками і придумувати своє. Там, де санкції, де є агресор – це, звичайно, конфіскація. Але ми повинні побудувати моніторинг і правила гри такі, що б ми могли більш широко застосовувати цей механізм.

Міністр підкреслив, що Україна поважає своїх міжнародних партнерів, проте також повинна захищати свій суверенітет.

Нагадаємо, що ринок землі в Україні запрацює з 1 жовтня 2020 року.

Джерело: Українська правда

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