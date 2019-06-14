Яке взуття підібрати на літо: основні тренди та ціни на них

Щоб насолоджуватися мистецтвом або чимось іншим – треба мати добре взуття, бо якщо мешти будуть тиснути або в них ходити не зручно – буде точно не до позитивних вражень.

Добре, коли взуття дійсно виглядає красиво й дорого. Але не менш важливим є його зручність та якість.

Кросівки, кеди й сліпони нині – тренд. Влітку, коли ми найактивніші важливо мати зручне взуття. До того ж, кросівки вже давно не є атрибутом спорту. Їх поєднують навіть із класичною сукнею, і що карколомніше поєднання – то ви більш стильні. Виробники навіть шиють спеціальні міські кросівки зі шкіри з анатомічними устілками. Коштують такі до 2 000 гривень.

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Якщо ж кросівки не ваш варіант – є балетки чи мокасини. Бажано, щоб вони були з м’якої натуральної шкіри, особливий шик – силіконові вставки.

Щоб такий силікон не натирав, зверніть увагу на форму взуття. Вставки мають бути не по всій нозі, або ж із дірочками для пропуску повітря. Якісний матеріал – м’який і не жовтіє. Ціни на такі стартують від 1 600 гривень.

Тракторна підошва босоніжок – нашумілий тренд минулого сезону знову актуальний. Такі босоніжки універсальні, адже висока підошва доречна під час довгих прогулянок, навіть у дощ чи на пляжі з гарячим піском. Головне – м’які ремінці. Придбати такі можна за 1 500 гривень.

Якщо не уявляєте літо без підборів – туфлі мають бути добре зафіксовані на нозі, а колодка каблука максимально зручною і невагомою. Хоч мода і вимагає жертв, пам’ятайте – ноги влітку потребують підвищеного догляду і комфорту.

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