Ярмарка, глінтвейн і новорічний настрій: як відкривали головну ялинку у Києві

У містах України запалали головні ялинки і розгорнулись святкові ярмарки – а новим роком все одно не надто пахне. Що й не дивно, коли на вулиці +10.

Цього року Україна за погодою впритул наблизилася до Європи. Але, попри потепління і відсутність снігу, у киян вже новорічний настрій. Додати градуси до настрою на Софійській площі пропонують широкий асортимент глінтвейнів, та й голодними кияни і гості столиці також не залишаться.

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За порядком слідкують патрульні поліцейські із Нацгвардією.

Головна ялинка столиці цьогоріч складена із чотирьох сотень дерев, які кріпляться до 30-метрової основи. Набірна красуня оформлена в стилі Лускунчика, на якій більше тисячі іграшок і 5 кілометрів гірлянд. Святкування на Софії триватимуть до 13 січня.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, якими були головні ялинки країни від 1998 року.

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