Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Ярмарка, глінтвейн і новорічний настрій: як відкривали головну ялинку у Києві

У містах України запалали головні ялинки і розгорнулись святкові ярмарки – а новим роком все одно не надто пахне. Що й не дивно, коли на вулиці +10.

Цього року Україна за погодою впритул наблизилася до Європи. Але, попри потепління і відсутність снігу, у киян вже новорічний настрій. Додати градуси до настрою на Софійській площі пропонують широкий асортимент глінтвейнів, та й голодними кияни і гості столиці також не залишаться.

Читайте: У Києві відкриваються ялинкові базари: ціни та де дешевше

За порядком слідкують патрульні поліцейські із Нацгвардією.

Головна ялинка столиці цьогоріч складена із чотирьох сотень дерев, які кріпляться до 30-метрової основи. Набірна красуня оформлена в стилі Лускунчика, на якій більше тисячі іграшок і 5 кілометрів гірлянд. Святкування на Софії триватимуть до 13 січня.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, якими були головні ялинки країни від 1998 року.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

На Новий рік 2020 у Карпатах буде мороз, але без снігу – синоптики
Які суботи будуть робочими у грудні
Як працюють банки на Новий рік 2020
Новорічна ніч у Києві, Львові та Харкові: святкова атмосфера на вулицях міста
Фотозона на Новий рік 2020: 5 ідей
Скільки коштує зняти квартиру на Новий рік 2020
У Києві заборонили новорічні феєрверки
Китайський Новий рік 2020: коли відзначають і традиції

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка