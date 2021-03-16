Паспорти будівель і чистка фасадів: у Києві стартує реформа благоустрою
У Києві починається реформа благоустрою. Зокрема, вона стосується неприбраних вулиць та незаконно розміщених реклам.
Реформа передбчає:
- миття автодоріг щороку після осені та зими;
- миття фасадів будинків раз у три місяці;
- обробляння вулиць взимку реагентами не пізніше, ніж за півгодини після снігу;
- косіння трави, вищої 10 см.
Окрім того, з незаконно розміщеною рекламою боротиметься спеціальна програма – Автодозвон.
Так, якщо ви розмістили незаконно рекламу, то інспектори вноситимуть в базу порушення. Після чого йтиме автодозвон на ваш номер, який фактично блокуватиме вашу роботу.
Також у документі прописана кількість сміттєвих урн. Так, у парках їх повинні встановити з розрахунку одна на 800 кв. м, на центральній алеї – одна на кожні 40 м.
За невиконання правил накладатимуть штрафи у розмірі 1 700 грн.
Водночас зміни торкнуться і квартир. Так, киян зобов’яжуть зробити паспорти фасадів будівель, щоб вони не змінювали і не добудовували свої помешкання.
Ці правила запрацюють через три місяці. За їхнім дотриманням стежитимуть 55 інспекторів.
Реконструкція хрущовок у Києві
КМДА проведе реконструкцію хрущовок у Києві спільно з приватним підприємством Інститут урбаністики. Перші два етапи проекту вже готові.
Зокрема, провели аналіз нормативної бази для реалізації програми та міжнародного досвіду.