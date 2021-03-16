Паспорти будівель і чистка фасадів: у Києві стартує реформа благоустрою

У Києві починається реформа благоустрою. Зокрема, вона стосується неприбраних вулиць та незаконно розміщених реклам.

Реформа передбчає:

миття автодоріг щороку після осені та зими;

миття фасадів будинків раз у три місяці;

обробляння вулиць взимку реагентами не пізніше, ніж за півгодини після снігу;

косіння трави, вищої 10 см.

Окрім того, з незаконно розміщеною рекламою боротиметься спеціальна програма – Автодозвон.

Так, якщо ви розмістили незаконно рекламу, то інспектори вноситимуть в базу порушення. Після чого йтиме автодозвон на ваш номер, який фактично блокуватиме вашу роботу.

Також у документі прописана кількість сміттєвих урн. Так, у парках їх повинні встановити з розрахунку одна на 800 кв. м, на центральній алеї – одна на кожні 40 м.

За невиконання правил накладатимуть штрафи у розмірі 1 700 грн.

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Водночас зміни торкнуться і квартир. Так, киян зобов’яжуть зробити паспорти фасадів будівель, щоб вони не змінювали і не добудовували свої помешкання.

Ці правила запрацюють через три місяці. За їхнім дотриманням стежитимуть 55 інспекторів.

Реконструкція хрущовок у Києві

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Зокрема, провели аналіз нормативної бази для реалізації програми та міжнародного досвіду.

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