Є ділянки потенційної загрози: на Рівненщині посилюють кордон із Білоруссю через мігрантів

У Рівненській області України на фоні міграційної кризи посилюють безпеку на державному кордоні. Ця область – одна з п’яти, що межують із Білоруссю.

Вона має понад 200 кілометрів спільного кордону, вздовж якого – переважно ліси та болота. Як зазначають українські прикордонники, пробратися крізь них великому натовпу людей буде складно, і масовий прорив нелегалів через кордон на цій ділянці є малоймовірним.

Проте на спільному з Білоруссю кордоні в Рівненській області є й ділянки потенційної загрози з під’їзними шляхами. А тому нині їх укріплюватимуть додатковими захисними спорудами.

На Рівненщині є чотири пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. Один із них – міжнародний перехід Городище. Поки діють карантинні обмеження, жоден не працює.

Проте охорону тут посилено: в пунктах пропуску та на зеленій ділянці кордону збільшили кількість прикордонників. Їх підсилили співробітники Національної поліції та Нацгвардії. Крім того, збільшили кількість тепловізорів, безпілотників та інших засобів стеження.

Для оцінки ситуації на кордоні та розробки плану дій на випадок ймовірного масового прориву мігрантів Рівненщину відвідав голова Національної поліції Ігор Клименко.

– Будуть створені в месенджерах канали, через які ми будемо обмінюватися інформацією. Ми маємо заспокоїти населення у випадку погіршення ситуації на кордоні. По-друге, ми маємо запобігти будь-яким панічним настроям серед наших громадян, – наголосив Клименко під час спілкування з журналістами.

Силовики вже провели закриту нараду з головами громад, щоб у випадку загрози спільно чинити опір масовій навалі мігрантів.

А місцевих жителів закликають бути пильними: в разі виявлення підозрілих осіб – телефонувати правоохоронцям. Проте люди на Рівненщині не панікують, а дії режиму Олександра Лукашенка засуджують.

– Я не розумію, як так можна над людьми знущатися. Я думаю, вони (мігранти, – Ред.) сюди не підуть, бо українці їм нічого не дадуть. Вони сюди не підуть, оскільки знають, що українці їх назад викинуть, – поділилася своїми думками місцева мешканка.

Враховуючи ситуацію з нелегальними мігрантами на кордоні з Польщею, українські силовики найближчим часом планують масштабні навчання усіх підрозділів Міністерства внутрішніх справ.

Через міграційну кризу Україна вирішила перекинути до кордону 8,5 тис. військовослужбовців Державної прикордонної служби, Нацгвардії і поліцейських.

В РНБО назвали міграційну кризу на польсько-білоруському кордоні черговою спецоперацією Росії. У відомстві наголошували, що Україна готується до різних сценаріїв її розвитку.

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