В РНБО назвали ситуацію з мігрантами на кордонах спецоперацією РФ: готуються до різних сценаріїв

Міграційна криза на польсько-білоруському кордоні є черговою російською спецоперацією. А тому Україна готується до різних сценаріїв її розвитку.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов під час наради в Луцьку (Волинська область) із керівниками міністерств, відомств, правоохоронних органів, військових формувань, головами обласних держадміністрацій. Нарада була скликана за дорученням президента Володимира Зеленського і присвячена захисту державного кордону України.

– Восьмий рік триває військова агресія з боку РФ, і те, що зараз відбувається на польсько-білоруському кордоні, не можна назвати гуманітарною кризою. Це чергова спецоперація РФ, яка проводиться з метою розхитування ситуації в Європі та на нашому кордоні, – наголосив Данілов.

Він уточнив, що, згідно з інформацією розвідки, на території Білорусі зараз перебувають близько 16 тис. так званих мігрантів, і ця ситуація може зачепити й Україну.

– Ця ситуація може торкнутися нас безпосередньо, тому маємо вжити усіх необхідних заходів реагування, – заявив секретар РНБО.

Данілов запевнив, що Україна готується до різних сценаріїв розвитку ситуації на кордоні між Польщею та Білоруссю.

На думку секретаря РНБО, слід створити міжвідомчу робочу групу для цілодобового моніторингу ситуації на кордоні та реагування на неї. Данілов запропонував включити до такої моніторингової групи представників усіх силових структур та органів місцевого самоврядування.

А міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час наради розповів, що для протидії міграційній кризі вже задіяні всі структури МВС, які взаємодіють із ЗСУ, силами територіальної оборони, громадськими об’єднаннями. Ключовим завданням є оперативне реагування на загострення ситуації та провокації.

Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький, який також брав участь у нараді, наголосив, що зараз здійснюється гібридна операція РФ, у якій мігранти є одночасно і зброєю, і жертвою. Він розповів, як Варшава реагує на цю міграційну атаку.