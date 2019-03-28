ЄС заборонив пластиковий посуд та упаковку

За 2 роки в Євросоюзі повністю зникнуть одноразові пластикові – посуд та упаковка.

Такий закон ухвалив напередодні Європарламент. Зокрема, більше не буде пластикових соломинок, тарілок-ложок-виделок, а також ватних паличок. Їх замінять виробами з альтернативних матеріалів.

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Щоб ухвалений документ набув чинності – його ще має затвердити Європейська Рада. Та очікують, що це відбудеться швидко. В ЄС сподіваються – їхній новий крок до збереження довкілля стане прикладом для інших країн світу.

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