Від занепаду до розвитку: як живе Веселівська громада після утворення ОТГ

Наступного року місцеві вибори пройдуть на новій територіальній основі. До того часу по всій Україні мають бути створені ще низка об’єднаних громад.

Приклад успішної громади, яка наочно ілюструє всі переваги децентралізації – Веселівська громада. Там живе майже 12 тис. мешканців.

Дев’ять населених пунктів об’єдналися ще 2015-го, коли реформа тільки розпочиналася. Тепер невеличка громада може багато чого навчити навіть великі міста.

Місцева насосна станція довго не працювала, тому залучили інвесторів і за півтора мільйона гривень встановили вежу на 100 кубометрів води. Торік громада прибрала величезний смітник і встановила сонячну станцію на площі майже 30 га. Тепер продають електрику за зеленим тарифом.

Веселівська громада за підтримки інвесторів відкрила першу в країні мобільну лінію сортування сміття. Так хочуть розвантажити полігон і позбутися звалищ. Лінію розробили полтавські інженери на базі причепа.

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Нині в Україні майже 1000 об’єднаних громад. Має бути на 500 більше. Децентралізація – це передача прав, обов’язків та бюджетів від всеукраїнських органів держвлади до місцевих. Наприклад, місцеві податки йшли в Київ, їх перерозподіляли і відправляли назад. Тепер вони залишатимуться в місцевих бюджетах.

Однак допомогу надає і держава – субвенції на формування інфраструктури. Відтак, тепер у місцевих органів є стимул покращувати умови для місцевого бізнесу. Наступного року місцеві вибори пройдуть на новій територіальній основі, але ще потрібно допрацювати низку законів та внести зміни в конституцію.

Децентралізацію у владі називають закономірною реформою, якщо країна обирає шлях прогресу. Польща, Словаччина, Литва, Латвія, Естонія зробили саме так.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як поляки навчали українців стратегіям розвитку ОТГ.

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