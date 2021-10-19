Єдиний на потоці: у Чернігові на вчителя фізики навчається один студент

До Національного університету Чернігівський колегіум імені Тараса Шевченка у 2021 році на вчителя фізики вступив лише один студент. Однак він не впевнений, що працюватиме за спеціальністю.

Як пояснив завідувач кафедри фізики та астрономії Юрій Дятлов, з початку 2000-х у навчальному закладі Чернігова ставало все менше абітурієнтів на природничі науки.

Цьогоріч Ростислав Корнієнко – єдиний на всьому потоці, хто пішов вчитися на вчителя фізики.

Хлопець розповів, що він отримав лише 103 бали на зовнішньому незалежному оцінюванні, а вступати на таку спеціальність вирішив майже спонтанно.

– Страшні у мене результати. Чесно кажучи, це було майже спонтанно. Взагалі, у школі класу до 11-го я фізику не любив. Але під кінець школи я вирішив, що, все ж таки, хочу піти на фізику, – зізнався студент.

Втім, Ростислав ще не знає, чи працюватиме за спеціальністю.

– То вже, як життя покаже. Я вважаю, якщо зарплата 6 тис., то вчителю нема взагалі на що жити тоді. Тому так мало їх зараз є, – додав юнак.

У 2006-2007 роках із кафедри фізики Чернігівського колегіуму випустилися останні великі групи – близько 40 людей.

– Вони розуміють, що навчатись буде складно, а перспективи не захмарні. Вчительські спеціальності потроху відходять. Вони не в пріоритеті, – пояснює Дятлов.

Загалом до цього навчального закладу цьогоріч на вчителів хімії вступили 3 студенти, інформатики – 6, математики – 10.

Місцеві зізнаються, що через малу кількість охочих навчатися на вчителів природничих наук, у області не вистачає викладачів.

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Джерело: Суспільне