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Заморожують хліб і здригаються від вибухів: як живуть люди у Павлополі

Павлопіль майже щодня здригається від вибухів. Лінія фронту проходить зовсім близько. Тому звуки перемир’я місцеві жителі чують постійно.

Зараз для павлопольців головне підготуватися до зими. Там немає газу, тому місцева влада дозволила вирубати сухі та аварійні дерева для того, щоб люди заготовили дрова і не замерзли взимку.

До війни в Павлополі було 800 жителів. Зараз не більше 300. Наприкінці 2015-го року селище повернулося під контроль України. Доти кілька місяців перебувало в сірій зоні. Цей період місцеві досі згадують із жахом. Втім, Павлпопіль так і не повернувся до звичного життя.

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Новини про можливе розведення військ люди сприймають з тривогою. Продавчиня місцевого магазину розповідає: навіть зараз, коли полиці ломляться від товарів, люди вже за звичкою заморожують хліб у морозилках. Бояться нового голоду, як в 2015-му.

Військові кажуть, що поки про жодне перемир’я і тишу з боку противника не йдеться. Морпіхи, які боронять Приазов’я констатують: знизилась інтенсивність ворожих обстрілів з важкої зброї. Але активізувалися снайпери.

До слова, Факти ICTV розповідали, що було названо імена чотирьох військових, які загинули у результаті обстрілу бойовиків під Павлополем.

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