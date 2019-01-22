Заняття з тренером безкоштовно: як у Луцьку містяни збираються на вуличну зарядку

У Луцьку вже третій рік містяни збираються на вуличну зарядку. Її проводять просто неба на шкільному майданчику кожної неділі і в будь-яку погоду.

Зимова руханка триває півгодини. За цей час тут виконують декілька основних вправ, нескладних але корисних для фізичної форми та гарного настрою. Кожен намагається зробити все максимально правильно.

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І дорослі, і діти виконують різні вправи для покращення фізичної форми. А професійний тренер допоможе виконати вправи ефективно та безболісно.  Ці заняття абсолютно безкоштовні і всі охочі можуть їх відвідувати. Бадьорість та позитивний настрій гарантовано.

До слова, Факти ICTV розповідали про найсексапільніших спортсменок України.

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