Заняття з тренером безкоштовно: як у Луцьку містяни збираються на вуличну зарядку

У Луцьку вже третій рік містяни збираються на вуличну зарядку. Її проводять просто неба на шкільному майданчику кожної неділі і в будь-яку погоду.

Зимова руханка триває півгодини. За цей час тут виконують декілька основних вправ, нескладних але корисних для фізичної форми та гарного настрою. Кожен намагається зробити все максимально правильно.

Читайте: Зарядка в молодості допоможе мозку у старості – вчені

І дорослі, і діти виконують різні вправи для покращення фізичної форми. А професійний тренер допоможе виконати вправи ефективно та безболісно. Ці заняття абсолютно безкоштовні і всі охочі можуть їх відвідувати. Бадьорість та позитивний настрій гарантовано.

До слова, Факти ICTV розповідали про найсексапільніших спортсменок України.

Опубліковано Cічень, 22 в 11:40



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.