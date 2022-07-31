Липень, 30 в 21:02

Опалювальний сезон в Україні традиційно буде розпочато після 15 жовтня, але враховуючи погодні умови.

Про це під час брифінгу у Вінниці 30 липня розповів Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Міністр повідомив, що початок опалювального сезону планується на середину жовтня. Водночас Кабінет міністрів прийняв рішення не підвищувати тарифи на тепло, а ціни за газ для населення будуть складати 7 420 гривень за тисячу кубометрів.

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– Вчора Верховною Радою прийнято три закони, які фактично роблять можливим проходження опалювального сезону і забезпечують відшкодування різниці в тарифах, які відбулися в минулих періодах. Це важливо для того аби ми забезпечили проходження опалювального сезону. Тобто фізично та економічно умови для цього створені, – сказав Олексій Чернишов.

Він додав, що нормативні показники температури не переглядатимуть.

– Мінімальний рівень температури, який повинен бути забезпечений, становить 18 градусів, не менше. Менше бути не може, більше так, – сказав міністр.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що вже на початку червня Україна почала готуватись до найскладнішого в історії опалювального сезону.

Фото: Мінрегіон