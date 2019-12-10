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Зеленський не капітулював: реакція ЗМІ ЄС на результати нормандського саміту

Найавторитетніші європейські видання обговорюють результати нормандської зустрічі. Французька преса, зокрема зазначає, що паризький саміт перезапустив діалог між Києвом і Москвою. Однак, поки політичного прогресу досягти не вдалося, адже жодна зі сторін не здає позицій – український президент Зеленський не хоче опинитися в позиції капітуляції. А Путін не зацікавлений у нормалізації ситуації на Донбасі.

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Більш обнадійлива німецька преса. Журналісти написали, що зустріч Зеленського і Путіна у Парижі – це важливий сигнал на зближення, адже сторони погодили конкретні кроки до вирішення конфлікту і це можна назвати скромним успіхом. Цілі, які чотири лідери поставили на саміті щодо України – не нові, але тепер є чіткі часові рамки.

Натомість британці прориву не бачать. Київ і Москва й надалі мають різні погляди щодо вирішення конфлікту на Донбасі. Там зазначають, що президент України не перетнув червоних ліній для його країни.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у Кремлі оцінили нормандський саміт.

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