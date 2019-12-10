Зеленский не капитулировал: реакция СМИ ЕС на результаты нормандского саммита

Авторитетные европейские издания обсуждают результаты нормандской встречи. Французская пресса, в частности отмечает, что парижский саммит перезапустил диалог между Киевом и Москвой. Однако, пока политического прогресса достичь не удалось, ведь ни одна из сторон не сдает позиций – украинский президент Зеленский не хочет оказаться в позиции капитуляции. А Путин не заинтересован в нормализации ситуации в Донбассе.

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Более обнадеживающая немецкая пресса. Журналисты написали, что встреча Зеленского и Путина в Париже – это важный сигнал на сближение, ведь стороны согласовали конкретные шаги к решению конфликта и это можно назвать скромным успехом. Цели, которые четыре лидера поставили на саммите по Украине – не новые, но теперь есть четкие временные рамки.

А вот британцы прорыва не видят. Киев и Москва и в дальнейшем имеют разные взгляды по решению конфликта в Донбассе. Там отмечают, что президент Украины не пересек красных линий для его страны.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Кремле оценили нормандский саммит.

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