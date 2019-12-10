Розбіжності у формулюваннях та гнучкість: у Кремлі оцінили нормандський саміт

На саміті нормандської четвірки в Парижі Володимир Зеленський та Володимир Путін не досягли остаточних домовленостей, заявили в Кремлі.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, підбиваючи підсумки переговорів у нормандському форматі, сказав, що учасники делегацій постійно сперечалися щодо формулювань, проте на першій зустрічі Володимир Путін та Володимир Зеленський встигли озвучити свої підходи.

За його словами, узгодити ці підходи не вдалося – для цього будуть нові переговори.

Пєсков розповів, що під час переговорів були розбіжності у формулюваннях, зокрема, РФ не сподобався термін окуповані території.

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– Путін не згоден з цим формулюванням, але воно використовується. Це робоча ситуація на переговорах, – зазначив його прес-секретар.

Водночас цю ситуацію в Кремлі вважають робочою і не виключають компромісів, якщо вони не суперечать Мінським угодами.

– В рамках того, що зафіксовано в тексті Мінських угод, на будь-яку гнучкість готові всі, – підсумував Пєсков.

Раніше Володимир Зеленський, оцінюючи переговори в нормандському форматі, заявив, що їх результативність покаже час.