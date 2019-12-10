Нове вікно для можливостей – ЄС про нормандський саміт

Завдяки зустрічі нормандської четвірки відкрилося нове вікно для реалізації Мінських домовленостей.

Речник Євросоюзу Пітер Стано вважає, що Мінські домовленості є ключем до мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

За його словами, завдяки переговорам нормандської четвірки з’явилося нове вікно для реалізації зазначених угод.

– Заходи, які були узгоджені в рамках нормандського формату, а також оновлена взаємодія сторін під час вчорашнього саміту в Парижі є важливими кроками, – заявив Стано.

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Він додав, що необхідно швидко і ретельно імплементувати погоджені заходи, адже вони повинні позитивно вплинути на життя населення на Донбасі.

Євросоюз готовий до подальшої підтримки діяльності СММ ОБСЄ в Україні та дій з розмінування Донбасу.

До слова, президент України Володимир Зеленський вважає, що наразі рано говорити про те, хто переміг на нормандському саміті.

Джерело: Європейська служба зовнішніх справ