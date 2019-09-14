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Зелений відпочинок на Рівненщині: як і де можна відпочити серед природи

Хутір Касень причаївся серед  лісу за 15 кілометрів від траси Київ-Чоп. Ще 4 роки тому там були непролазні хащі та кілька старих будиночків – тепер затишна садиба, яка приваблює шанувальників активного відпочинку на природі.

Усього за 70 кілометрів від Луцька та Рівного – найвища точка Рівненщини – гора Колиха. Там наче волинські Карпати – неймовірні краєвиди, чисте повітря та тиша.

Подружжя Радчуків залишили бізнес у Луцьку та взялися втілювати в життя свою давню мрію. На гірській карпатській полонині пасеться майже сотня овець – заснувати таку ферму подружжя планувало давно. З цього все й почалося, бо згодом вирішили відкрити там і агросадибу.

Жити одночасно в садибі подружжя можуть 10 гостей. Вартість проживання – 200 грн. з людини. Якщо з триразовим харчуванням – то вдвічі дорожче. Є баня та басейн.

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Нудьгувати там ніколи – господарі заведуть до лісу по гриби, ягоди, покажуть де ростуть рідкісні трави, влаштовують там і кінні прогулянки. Після насиченого дня ще й нагодують смачними стравами з натуральних продуктів. А ще заварять запашний чай зі свіжих ароматних трав.

Урізноманітнити відпочинок в агросадибі можна екскурсіями Дубенським замком та містичним Тараканівським фортом, які всього за декілька кілометрів звідти.

До слова, Факти ICTV розповідали про ціни відпочинку на морі в Україні.

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