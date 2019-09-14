Зеленый отдых в Ровенщине: как и где можно отдохнуть среди природы

Хутор Касень притаился в лесу в 15 километрах от трассы Киев-Чоп. Еще 4 года назад там были непроходимые чащи и несколько старых домиков – теперь уютная усадьба, которая привлекает любителей активного отдыха на природе.

Всего в 70 километрах от Луцка и Ровно – самая высокая точка Ровенской области – гора Колиха. Там как волынские Карпаты – невероятные пейзажи, чистый воздух и тишина.

Супруги Радчук оставили бизнес в Луцке и взялись воплощать в жизнь свою давнюю мечту. На карпатской горной долине пасется почти сотня овец – основать такую ​​ферму супруги планировали давно. С этого все и началось, и со временем решили открыть там и агроусадьбу.

Жить одновременно в усадьбе супругов могут 10 гостей. Стоимость проживания – 200 грн. с человека. Если с трехразовым питанием – это вдвое дороже. Есть баня и бассейн.

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Скучать там некогда – хозяева заведут в лес по грибы, ягоды, покажут где растут редкие травы, устраивают там и конные прогулки. После насыщенного дня еще и накормят вкусными блюдами из натуральных продуктов. А еще заварят ароматный чай из свежих трав.

Разнообразить отдых в агроусадьбе можно экскурсиями по Дубенскому замку и мистическому Таракановскому форту, которые всего в нескольких километрах оттуда.

К слову, Факты ICTV рассказывали про цены отдыха на море в Украине.

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