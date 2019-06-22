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Йшла по переходу між станціями: у київському метро померла жінка

Близько 18.30 на станції метро Хрещатик у Києві померла літня жінка.

Йшла по переходу між станціями: у київському метро померла жінка

У Києві на станції метро Хрещатик померла жінка.

Жінка разом з сестрою йшла по переходу між станціями Майдан Незалежності і Хрещатик. Закінчивши перехід вона похитнулася і впала.

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На місце терміново прибули медики, але реанімувати 69-річну жінку не вдалося.

Тіло відправлено на експертизу.

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Йшла по переходу між станціями: у київському метро померла жінка / 5 фотографий

Нагадаємо, 21 червня в київському метро чоловікові стало погано і він впав на пероні, після чого потяг зачепив його голову.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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